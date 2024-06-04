Van’ın prestij projeleri arasında yer alan “Spor Van”, Van’da spor altyapısına katkı sunmak amacıyla uygulanıyor. Söz konusu projenin kapanış töreni yapıldı.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından folklor ekibinin gösterisiyle “Spor Van” projesinin kapanış töreni başladı.

Törende hentbol, karate, jimnastik gibi birçok spor faaliyetlerinin sergilenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

“Spor Van” kapanış töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “2 yıldır yoğun bir şekilde yürüttüğümüz ve her yıl kapanış töreni ile sonlandırdığımız Spor Van projesinin kapanış töreninde siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizle olmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

“Amacımız yılmadan, yorulmadan, canla başla çalışıp memleket sevdasına katkı sağlamak” diyen Vali Ozan Balcı, “Gayemiz insanlarımızın huzuru, refahı, hayatlarının ve yaşamlarının kolaylaştırılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerinin gerçekleştirilmesidir. Bunun için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme, iletişimden enerjiye, kısacası hayata ve yaşama dair güzel projeler yapıyoruz. Vanlı hemşerilerimize hizmet etmekle görevli olduğumuzu ve bundan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL PROJELERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Spor Van projesiyle amaçlarının her çocuğun mutlaka bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olması gerektiğini anımsatan Vali Balcı, “Bu proje kapsamda Milli Eğitim teşkilatı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü teşkilatıyla bir araya geldik. Spor altyapısına katkılar sağladık. Bu kapsamda 2 yılda 26 tane spor salonu, 13 yüzme havuzu, 2 sporcu fabrikası kazandırdık. 50 milyonluk spor malzemesi verdik. 300 voleybol ve basketbol sahası yaptık. 76 tane halı saha yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. Bu projelerimiz ile geleceğe tohum saçtık. İnşallah Van’ımızın çocukları, gençleri, orta vadede hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası sporlarda önemli başarılara imza atacaklar. Ve bizler de buna destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sporcu öğrencilerimizi de tebrik ederim.” şeklinde konuştu.

Tören sonunda ulusal çapta çeşitli spor dallarından dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.