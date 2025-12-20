Toplam bin 401 belediyenin bin 397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği kaydedildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından çekilen 7,5 milyar m3 suyun yüzde 39,8'i barajlardan, yüzde 29,8'i kuyulardan, yüzde 16,8'i kaynaklardan, yüzde 9,6'sı akarsulardan ve yüzde 3,9'u göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Van’da 1 milyon 118 bin nüfus ve 14 belediyeden elde edilen verilere göre içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 99 oldu.

Van’da içme ve kullanma suyu arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısı 8 olurken, bu hizmetten yararlanan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 17,8 olarak kayıtlara geçti.

Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye sayısı 14 olarak açıklanırken, kanalizasyon hizmetinden yararlanan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 85 oldu. Van’da atıksu arıtma tesisi bulunan ve bu hizmetten yararlanan belediye sayısı 8 olurken, atıksu arıtma hizmeti alan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 83,3 olarak belirlendi.

Öte yandan, kentte kişi başına çekilen günlük ortalama su miktarı 213 litre olarak hesaplanırken, kişi başına deşarj edilen günlük ortalama atıksu miktarı ise 227 litre oldu.