Yeni Fiyat 9 TL Olacak
210 gramlık somun ekmeğin fiyatı 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi; bu artış, günlük hayatta ekmeğin vazgeçilmez bir ürün olduğunu göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekici.
Zam Yarından İtibaren Geçerli
Bu zam, 25 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve halkın alışverişlerinde anında hissedilecek bir değişiklik yaratacak.
Ekonomik Koşullar Etkili Oldu
Döviz kurlarındaki ani artışlar, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok malın fiyatlarını etkiledi ve bu durum ekmeğin de zamlanmasına neden oldu.
Fırıncılar Odası Açıklamada Bulundu
Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, maliyet artışlarının bu zammı kaçınılmaz kıldığını ifade etti ve durumu halkla paylaştı.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi