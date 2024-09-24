Yeni Fiyat 9 TL Olacak

210 gramlık somun ekmeğin fiyatı 8 TL'den 9 TL'ye yükseldi; bu artış, günlük hayatta ekmeğin vazgeçilmez bir ürün olduğunu göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekici.

Zam Yarından İtibaren Geçerli

Bu zam, 25 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve halkın alışverişlerinde anında hissedilecek bir değişiklik yaratacak.

Ekonomik Koşullar Etkili Oldu

Döviz kurlarındaki ani artışlar, gıda ürünleri başta olmak üzere birçok malın fiyatlarını etkiledi ve bu durum ekmeğin de zamlanmasına neden oldu.

Fırıncılar Odası Açıklamada Bulundu

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, maliyet artışlarının bu zammı kaçınılmaz kıldığını ifade etti ve durumu halkla paylaştı.