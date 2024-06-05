Siyah-beyazlılar, Hollanda'nın eski milli takım teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."

Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Beşiktaş taraftarları, tecrübeli teknik adamın takımı yeniden eski başarılı günlerine kavuşturması için büyük umutlar besliyor. Kamuoyunun merakla beklediği bu transfer haberinin ardından Siyah-Beyazlılar, 2024-25 sezonu için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.