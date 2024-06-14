Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için kulüp büyük bir adım attı. Al-Nassr takımında forma giyen Talisca ile anlaşma sağlanmak üzere. Ancak, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşında indirim yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetim, Talisca'nın yıllık 12 milyon euro olan ücretini 7 milyon euroya düşürmesi için oyuncuyla görüşmelerde bulundu. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanacak.

Futbolseverler merakla bekliyor: Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Transferde son gelişmeler için takipte kalın!