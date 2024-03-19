Haftalar ilerledikçe TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan da artıyor. Esenler Erokspor liderlik koltuğunu bırakmazken, AcnTurk Sigorta Van Spor ise ısrarla zirve takibini sürdürüyor.
Son 7 haftaya girilirken Esenler Erokspor’un 5 puanlık avantajı bulunuyor. Ancak AcnTurk Sigorta Van Spor FK, son haftaya kadar da zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.
67 puanla lider durumda bulunan Esenler Erokspor ile 62 puanla 2. sırada bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin kalan maçları şu şekilde;
32. HAFTA
Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK
Altınordu - Esenler Erokspor
33. HAFTA
AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor
Esenler Erokspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
34. HAFTA
Nazilli Belediyespor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK
Ankara Demirspor - Esenler Erokspor
35. HAFTA
AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu
Esenler Erokspor – Bursaspor
36. HAFTA
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK
Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor
37. HAFTA
AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor
Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
38. HAFTA
Bursaspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK
Serik Belediyespor - Esenler Erokspor