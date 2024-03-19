Haftalar ilerledikçe TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan da artıyor. Esenler Erokspor liderlik koltuğunu bırakmazken, AcnTurk Sigorta Van Spor ise ısrarla zirve takibini sürdürüyor.

Son 7 haftaya girilirken Esenler Erokspor’un 5 puanlık avantajı bulunuyor. Ancak AcnTurk Sigorta Van Spor FK, son haftaya kadar da zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

67 puanla lider durumda bulunan Esenler Erokspor ile 62 puanla 2. sırada bulunan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin kalan maçları şu şekilde;

32. HAFTA

Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

Altınordu - Esenler Erokspor

33. HAFTA

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor

Esenler Erokspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

34. HAFTA

Nazilli Belediyespor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

Ankara Demirspor - Esenler Erokspor

35. HAFTA

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Altınordu

Esenler Erokspor – Bursaspor

36. HAFTA

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor

37. HAFTA

AcnTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor

Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

38. HAFTA

Bursaspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

Serik Belediyespor - Esenler Erokspor