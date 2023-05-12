Sinan Çiftyürek 1952 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karbêg köyünde dünyaya geldi. Baba tarafı Canbegi, anne tarafı Bucak aşiretinine mensuptur. İlk okulu Fik Köyünde, ortaokulu ise Hilvan'da okudu. 1969 yılında Antep Öğretmen Okulunda okuduğu sırada siyasi olaylar nedeniyle önce Rize'ye akabinde ise Tokat'a nakledildi. Eğitimini Tokat'ta tamamlayan Çiftyürek, hiç öğretmenlik yapmadı. Okulunun bitmesiyle beraber siyasete atılan Çiftyürek, o günden bu güne siyaset ile uğraşmaktadır.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanıdır.

Bugüne kadar binin üzerinde makalesi ve 8 kitabı bulunmaktadır.

Kaynak: WanHaber