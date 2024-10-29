Şifresiz Maç Keyfi

Futbol tutkunlarını heyecanlandırırken, birçok kişi şifresiz olarak izleyebilecekleri maçların detaylarını araştırmaya başladı.A Spor'un yayın akışında yer alan program, toplamda 8 maçı kapsıyor ve bu maçlar, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde oynanacak. Futbolseverler, 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe günlerinde gerçekleşecek bu heyecan verici karşılaşmaları kaçırmamak için hazırlık yapmaya başladı.

Maç Saatleri ve Takımlar

30 Ekim’de Silivrispor ile Kayserispor arasında başlayacak olan maçlar, sırasıyla İnegöl Kafkas - Hatayspor, Isparta 32 Spor - Pazarspor ve 52 Orduspor - Şanlıurfaspor ile devam edecek. 31 Ekim’de ise Bayburt GÖİ - Samsunspor, Edirnespor - Batman Petrol, İstanbulspor - Kilis Bld. ve Bursaspor - Turgutluspor karşılaşmaları gerçekleşecek.