Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından yapılan hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur'lulara %25,75 zam yapılacağı belirtildi. Ancak, memurlara refah payı verilmeyeceği ve temmuz ayında seyyanen zam yapılmayacağı da açıklandı.

SSK ve Bağ-Kur'lulara %25,75 Zam

İsa Karakaş'ın açıklamasına göre, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı %25,75 olarak hesaplandı. Ancak, memurlar için refah payı olmayacak ve temmuz ayında seyyanen zam yapılmayacak.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı Ne Kadar Olacak?

Karakaş, en düşük memur emeklisi maaşının refah payı hariç ve eşitleme hariç olarak 17.715 TL civarında olacağını belirtti. Seyyanen zam verilmesi durumunda ise bu rakamın 32.835 TL'ye çıkabileceği ancak temmuz ayında seyyanen zam yapılmayacağı vurgulandı.

Memur Sendikalarının Dile Getirdiği Durum

Karakaş'ın açıklamalarına göre, memur sendikaları da seyyanen zamın gerekliliğini dile getiriyor ancak temmuz ayında bu zamın yapılmayacağı net bir şekilde belirtildi. Bu durum, memur emeklilerinin maaşlarında belirli bir sabitlik olduğunu gösteriyor.