Deplasmanda Antalya Belek Üniversitesi Serikspor’la karşılaşacak olan temsilcimiz, bu maç için Antalya’ya gitti.

Taraftarların merakla beklediği zorlu karşılaşmanın yayıncı kuruluşu da belli oldu.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK yarın (26 Mart Çarşamba) lider Antalya Belek Üniversitesi Serikspor deplasmanında ter dökecek.

HEDEF PUAN FARKINI AZALTMAK

Play-off potasından bulunan ve daha üst sıraları hedefleyen Van ekibi, lider ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlıklarını bugün yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Galibiyet alarak lider ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, rakiplerinin puan kaybetmesiyle de üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Antalya Belek Üniversitesi Serikspor - Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayıncı kuruluşu da belli oldu. Karşılaşma TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınla sporseverlere ulaştırılacak.

Yarın (26 Mart Çarşamba) saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Serik İsmail Oğan Stadında oynanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ilk devre karşılamasında sahasında Antalya Belek Üniversitesi Serikspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz ligde topladığı 51 puan ile 5. sırada yer alırken ev sahibi Antalya Belek Üniversitesi Serikspor ise 61 puan ile lider durumda.