2024-06-16 - Türkiye Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Almanya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sırasında, genç futbolcu Serdar Saatçı'nın kamptan ayrıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Serdar Saatçı'nın, A Milli Takım'ın Almanya'daki kamp programına dahil edildiği, ancak genç oyuncunun antrenmanları tamamladıktan sonra kamp tesislerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Serdar Saatçı'nın ayrılış nedeninin sakatlık problemi olduğu vurgulandı. Detaylar henüz netleşmemekle birlikte, oyuncunun sağlık durumunun değerlendirildiği ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Serdar Saatçı'nın durumunu yakından takip ettiği ve genç oyuncunun en kısa sürede iyileşmesi için gereken desteği sağlayacağı belirtildi.

Öte yandan, Serdar Saatçı'nın kamptan ayrılması sonrası, Milli Takım kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Teknik heyet, EURO 2024 hazırlıklarına diğer oyuncularla devam edecek.

Spor kamuoyunda büyük ilgi uyandıran bu gelişme, Serdar Saatçı'nın sağlık durumunun yakından takip edileceği ve genç yetenek oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisiyle karşılandı.