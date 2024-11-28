Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenler Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği çerçevesinde, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli statüde mühendis ve tekniker alımı yapılacak.

Giriş Sınavları için başvurular, 28.11.2024 - 8.12.2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Birçok ilde yapılacak alımlar için Van Erciş Şeker Fabrikası için de 8 kontenjan ayrıldı. Farklı alanlarda yapılacak olan alımlara ilişkin ilanda yer alan ayrıntılı bilgilere https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşılabilir.