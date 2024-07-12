Türk medya dünyasının sevilen yüzlerinden Seda Selek, beklenmedik bir kararla kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Halk TV'deki ana haber bülteninin artık son yayını olduğunu duyurdu. Bu beklenmedik haber, izleyicilerin merakla beklediği bir açıklama getirdi: Seda Selek Halk TV'den ayrılıyor mu?

Seda Selek'in Yeni Rotası Merak Konusu Oldu

Seda Selek'in Halk TV'den ayrılma kararının ardında yeni bir medya kuruluşuna geçiş yapması ihtimali akıllarda soru işaretleri yarattı. Peki, Seda Selek hangi kanala geçiş yaptı veya yeni projeleri neler olacak? Detaylar henüz netlik kazanmasa da, hayranları Seda Selek'in kariyerindeki bu yeni adımı merakla bekliyor.

Seda Selek Kimdir?

İstanbul doğumlu Seda Selek, medya dünyasına 2000'li yılların başında adım attı. Çeşitli kanallarda sunuculuk yapan Selek, TV8 ve Kanal 24 gibi önemli platformlarda program sunmanın yanı sıra moderatörlük ve özel organizasyonlarda da yer aldı. Uzun yıllardır medya dünyasında tanınan ve sevilen bir isim olan Seda Selek, son kararıyla gündemde yerini aldı.

Seda Selek'in yeni rotası ve kariyerindeki bu önemli adım, izleyiciler tarafından merakla takip edilecek. Önümüzdeki günlerde Seda Selek'in yeni projelerini ve gelecekteki planlarını öğrenebileceğiz.