TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 3 haftaya giriliyor. Bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından şampiyonluk hesapları daha rahat yapılabilecek.

Ligde 74 puanla lider durumda bulunan Esenler Erokspor, zor deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta liderin puan kaybetmesi umutlarını büyüten Van Spor taraftarları, aynı zamanda takımlarının da Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile çok zorlu bir maça çıkacağının bilincinde.

Ligde 72 puanla 2. sırada yer alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, en kritik haftaların birinde deplasmandan galibiyetle dönmeyi, lider Esenler Erokspor’un ise mağlup olmasını diliyor. Zor maçlar 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

Esenler Erokspor’un mağlup olması ve AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin de galibiyetle ayrılması durumunda, ligin bitimine 2 hafta kala liderlik koltuğu el değiştirecek. Ancak aksi bir neticede ise Esenler Erokspor liderlik koltuğunda oturmayı sürdürecek ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı olacak.

Şimdiden Pazar günü oynanacak olan maçlara kenetlenen Van Spor taraftarları, deplasmanda da takıma destek çağrıları yapıyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARI

21.04.2024 15:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Kırklarelispor Futbol A.Ş

21.04.2024 15:00 Bucaspor 1928 - Esenler Erokspor

21.04.2024 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Acnturk Sigorta Van Spor FK

21.04.2024 15:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - 1461 Trabzon FK

21.04.2024 15:00 Serik Belediyespor - Zonguldak Kömürspor A.Ş.

21.04.2024 15:00 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

21.04.2024 15:00 Bursaspor - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

21.04.2024 15:00 Nazilli Belediyespor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

21.04.2024 15:00 Altınordu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.