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WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kocaeli Kartepe’de U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası düzenlenmişti.

Van’ın Edremit Belediyesi Boks Kulübü’nden yarışmaya katılan Şeyma Düztaş, U-22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda +81 kiloda yarıştı.

48 ilden 217 Erkek ve 102 Kadın sporcunun katılım gösterdiği Türkiye şampiyonasında, Vanlı sporcu Şeyma Düztaş, Türkiye şampiyonu oldu.

Altın madalyayı boynuna taktıktan sonra ilk röportajını WanHaber’e veren genç boksör, yeni hedeflerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Emeklerinin karşılıksız kalmadığını söyleyen Şeyma Düztaş, “U-22 büyük kadınlar boks şampiyonası, olimpiyat sporcularının da bulunduğu çok güzel birbirinden yetenekli boksörlerin bir arada olduğu bir turnuvada yer almak benim için mutluluk vericiydi. İlk hedefimiz Türkiye şampiyonu olmaktı, Allah’a şükürler olsun ki başardık. Emeklerimizin karşılığını aldık” şeklinde konuştu.

“HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK”

Sıradaki hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Düztaş, “Bu şampiyonadan alnımızın akı ile çıktık. Şimdi iste milli takım kampında yer alacağım. Allah’ın izniyle, Azerbaycan Batum’da olacak turnuvada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Allah’ın izniyle şimdi ki hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak” ifadelerine yer verdi.

“MAÇA İYİ HAZIRLANDIM”

Şampiyona boyunca olumsuz bir etkenle karşılaşmadığını dile getiren Düztaş, “Bu şampiyonada karşılaştığım rakiplerim Türkiye dereceleri olan rakiplerimdi, ancak pek fazla zorlandığım söylenemez. Maç öncesine iyi hazırlandım. İdmanlıydım, beni olumsuz etkileyen herhangi bir şey olmadı” dedi.

Vanlı sporcu Düztaş, daha önce; Çankırı Genç Kadınlar Türkiye 2.’liği, Kırşehir U-22 Büyük Kadınlar Türkiye 2.’liği, İzmir Büyük Kadınlar Türkiye 2.’liği ve son olarak U-22 Türkiye Ferdi Boks şampiyonu derecelerini aldı.

Yakın zamanda Azerbaycan Bakü’de düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılacak olan sporcumuz Şeyma Düztaş, milli takım forması ile mücadele edecek.

Haber: Mehmet Salih Giyci