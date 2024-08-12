İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki okullara saldırılarını sistematik biçimde sürdürüyor.

Bölgedeki yıkım karşısında, hastaneler, okullar ve bu yerlerin çevreleri yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanlara dönüştü.

Ancak Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, saldırılarında hastaneleri, okulları, yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampları defalarca vurdu.

YİNE MASUMLARIN KALDIĞI OKULU VURDULAR

Sistematik bir şekilde sivilleri hedef alan İsrail ordusu, "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor." iddiasının arkasına saklanıyor.

Bu iddianın arkasına saklanan İsrail ordusu, 10 Ağustos sabah namazı saatinde Gazze'deki Derec Mahallesi'nde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenledi.

Hain saldırıda 100 kişi yaşamını yitirirken onlarca sivil de yaralandı.

FİLİSTİNLİ KIZ SALDIRIYA ŞAHİTLİK ETTİ

Bir kez daha masumların katledildiği saldırıya Filistinli küçük kız şahitlik etti.

Artık yorulduklarını söyleyen Filistinli küçük kız, yaşananlar karşısında Arap devletlerinin sadece izlemekle yetindiğini belirtti.

Yaşadıkları hem sözlerine hem de gözlerine yansıyan küçük kız Arap devletlerini sessizlikleri nedeniyle affetmeyeceğini de söyledi.

"ACI ÇEKMEMİZ ARAP DEVLETLERİNİ MUTLU MU EDİYOR?"

Filistinli küçük kızın ağzından dökülen acı ve isyan dolu o cümleler...

Biz yorulduk dünya, yorulduk...

Yorgun musun?

Sadece ben değil herkes yorgun. Bütün çocuklar bütün gençler yorgun. Yahudiler bize ne yapıyor. Arap devletleri bizi izliyor. Acı çekmemiz onları mutlu mu ediyor? Biz bıktık dünya, bıktık usandık. Sen, Ey Arap! Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çocuklar enkaz altında ölüyor. Elleri kopmuş, bacakları kopmuş, kafası kopmuş. Bunu gören Araplar ve yabancılar, damarınızda nasıl bir kan dolaşıyor? Hangi topraktan yaratıldın? Kendi çocuğunuz ölseydi böyle sessiz kalır mıydınız? Tek bir şey söyleyeceğim, sizi affetmeyeceğim. Dünyada ve ahirette. Rabbimden dünyada ve ahirette sizi affetmemesini isteyeceğim. Size söyleyeceğim son söz bu. Aff