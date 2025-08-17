Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 23 Ağustos Cumartesi günü Van’a gelecek. Van’da gerçekleştirilecek olan 8. Olağan İl Kongresine katılım sağlayacak olan partinin genel başkanı Arıkan’ın burada bir konuşma yaparak partililere seslenmesi bekleniyor.

Van’da bir dizi programa katılması ve ziyaretler gerçekleştirmesi de beklenen Arıkan daha sonra kentten ayrılacak.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kongreye katılım çağrısı yaptı. Saadet Partisi Van İl Kongresi 23 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.