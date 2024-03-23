Rusya Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada “Crocus Belediye Binası konser salonundaki terör saldırısının olduğu yerde, acil servis ekipleri enkazları temizlerken daha fazla cansız bedene rastladı. Halihazırda ölü sayısı 115 kişi oldu. Arama çalışmaları devam ediyor” denildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 100’den fazla kişinin ise başkent Moskova’daki hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı, saldırıyla birlikte başlayan yangına 130 ekibin gece boyunca müdahale ettiğini vurguladı.

Moskova Bölgesi sağlık yetkilileri, yaralıların hangi hastanelerde tedavi gördüğüne dair isim listesi yayınladı.