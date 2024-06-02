İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde önerdiği 3 aşamalı ateşkes planını kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini açıkladı.

Herzog'un destek şartı ise Hamas'ın elindeki tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması. Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen hukuk konferansında konuşan Herzog, "Başbakan'a rehinelerin serbest bırakılması adına yapılacak anlaşma için destek vereceğimi söyledim. İsrail vatandaşlarının güvenliği önceliğimizdir," dedi.

Biden'dan 3 Aşamalı Ateşkes Teklifi: İsrail ve Gazze İçin Barış Umudu



31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti. İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekileceği ve esirlerin bir bölümünün serbest bırakılacağı öngörülüyor. İkinci aşamada, kalan tüm esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması hedefleniyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşa süreci başlatılacak ve tarafların elinde kalan ölü rehineler teslim edilecek.

Netanyahu'dan Sert Tepki: Savaş Hedeflerine Ulaşılana Kadar Devam



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde belirlenen hedeflere ulaşılana kadar savaşın devam etmesi gerektiğini savundu. Netanyahu'nun bu ısrarcı tutumu, Herzog'un ateşkes için sunduğu şartları nasıl değerlendireceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Öte yandan, Hamas'ın Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve yeniden inşa" önerilerine olumlu baktığını duyurması, ateşkesin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

Gazze'deki İnsanlık Dramı: Can Kaybı 36 Bini Aştı



7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 36 bin 439 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı, 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere büyük bir trajediyi gözler önüne seriyor. Saldırılar sonucunda 82 bin 627 kişi yaralandı, birçok hastane ve eğitim kurumu tahrip edildi. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor ve sivil altyapının yok edilmesi, bölgedeki yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.