AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Gülbaylar Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gülbay dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Van'da tanınan ve sevilen bir kişi olan Ramazan Gülbay'ın vefatı, sevenlerini hüzne boğdu.

Gülbay için AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti önceki dönem Milletvekili İrfan Kartal, VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu gibi isimler başta olmak üzere bir çok taziye mesajı paylaşıldı.

Bizlerde WanHaber.com olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.