THY Pilotu Bilge Derin, Kanseri Yendi ve Yeniden Gökyüzüyle Buluştu! Annesine Bile Söylemedi

THY Pilot Bilge Derin, Kanseri Yendi ve Yeniden Gökyüzüyle Buluştu Gökhan Artan / İstanbul (DHA)

Türk Hava Yolları’nın (THY) cesur kadın pilotlarından Bilge Derin, 10 ay süren meme kanseri mücadelesini zaferle sonuçlandırarak tekrar uçmaya başladı. 55 yaşındaki annesine de aynı teşhis konulan Derin, annesiyle birlikte kanseri yenmeyi başardı. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı geçiren Bilge Derin, süreci şöyle anlattı: “Zorlu bir süreçti, ama asla pes etmedim. Kendi kendime, başladığın tüm yolculukları tamamladın, bu yolculuğu da başarıyla tamamlayacaksın, dedim. Uzun saçlarım gitti, ama kısa saçlarımla şimdi daha mutlu ve özgürüm.”

Türk Hava Yolları, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Bilge Derin’in ve annesinin zaferle sonuçlanan mücadelesini sosyal medya hesaplarında ve dergisinde paylaştı. 33 yaşındaki Bilge Derin, THY’de ikinci pilot olarak görev yapıyor ve 2017 yılının Eylül ayında meme kanseri teşhisi konmuştu. Hastalığını sadece en yakın arkadaşıyla paylaşan Derin, annesine üzülmemesi için hastalığını söylemedi. Uçuşlarına ara vermek zorunda kalan Bilge Derin, annesinin tedavisinde de yanında oldu. Kendi ifadesiyle önce düşmanını tanıdı ve onu nasıl yeneceğine dair bilinçlendi.

GÖKYÜZÜNE 10 AY SONRA YENİDEN DÖNDÜ

Annesinden gelen olumlu sonuçların ardından Bilge Derin, geçtiğimiz yıl Mart ayında kendi tedavisine başladı. Doğadan ve sosyal yaşantısından kopmadan, ailesinin ve sevdiklerinin desteğiyle hastalığı yendi. 16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansının ardından, 10 ay süren mücadelesini zaferle sonuçlandırarak yeniden uçmaya başladı.

Bilge Derin, THY’nin sosyal medya hesaplarında ve dergisinde yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Kanserle tanıştığımda 31 yaşındaydım. İlk başta kabullenemedim. Sonra kabullendim ama nereden başlayacağımı bilemedim. Zor bir süreçti ama pes etmedim. Kendi kendime, başladığın tüm yolculukları tamamladın, bu yolculuğu da başarıyla tamamlayacaksın, dedim. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle kanseri yendim. Tedavi sürecinde birçok insan bana ilham verdi. Ben de buradan binlerce insana umut olmak istedim. 6,5 yıldır emek verdiğim bir kurumun böyle bir çalışma yapması beni çok gururlandırdı. Ben de bu çalışmanın bir parçası olmak istedim. Gelin, Türk Hava Yolları’nın başlattığı farkındalık çalışmasına destek verin. Sağlığınızın kaptanı sizsiniz. Uzun saçlarım gitti, ama şimdi kısa saçlarımla daha mutlu ve özgürüm. Hayatımın her anını yaşıyor ve hissediyorum. İşimi çok seviyorum ama kendi hayatımı asla ertelemiyorum ve bol bol gülüyorum. Bedenimi daha iyi tanıyorum, sağlıklı beslenip kaliteli yaşıyorum.”