Van'da oynanan TFF 2. lig kırmızı grup 30. hafta Vanspor-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevkedilen Vanspor'un cezası belli oldu. TFF tarafından açıklanan PFDK kararına göre Vanspor, 80 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı.

Yapılan açıklamada;

"BITEXEN VAN SPOR Kulübünün, 02.04.2023 tarihinde ovnanan BITEXEN VAN SPOR FK-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Kirmizi Grup müsabakasinda, taraftarlarinin neden oldugu saha olaylani nedeniyle 14.000 TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,

Ayni müsabakada BITEXEN VAN SPOR Kulübünün, merdiven bosluklarinin boş birakilmamasindan dolayi ve bu eylemin avni sezon içinde ilk kez gerçeklestirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,

Aynı müsabakada BiTEXEN VAN SPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolay 44.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina,

Aynı müsabakada BITEXEN VANSPOR FK görevlisi ALİ KURT'un, rakip takim mensubuna vönelik saldirisi nedenivle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanmas suretiyle 3 RESMi MUSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESiNE GiRiŞ YASAĞI ve 3.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandirilmasina" karar verildiğini açıkladı.

Vanhakimiyet