TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, hafta sonu Van’da oynanan maçın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK’dan AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile ilgili karar çıktı.

PFDK tarafından AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye toplamda 149 bin 600 TL para cezası verildi.

PFDK kararında; “Acnturk Sigorta Van Spor FK’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK-1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 19.200.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ni, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 62.400.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.