Cech'in kafasındaki bu başlık, Chelsea'de forma giydiği dönemde yaşadığı dramatik bir olay sonucunda hayatına girmiştir. 14 Ekim 2006 tarihinde Reading-Chelsea maçının 20. saniyesinde, rakip oyuncu Stephen Hunt'ın sert bir müdahalesiyle Cech'in kafasına şiddetli bir darbe almıştır. Bu çarpışma anında, Cech'in kafatası kırılmış ve o an hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştır.

24 Ekim 2006'da hastaneden taburcu olan Petr Cech, 20 Ocak 2007'de Liverpool maçıyla futbola geri dönüşünden itibaren, o acı olayı hatırlatan bu özel başlığı bırakmamıştır. Çek kaleci, bu koruyucu başlık sayesinde hayatını kurtarmış ve başarılı kariyerini sürdürebilmiştir.

Petr Cech, taktığı bu özel başlık sayesinde, kaleciliğindeki üstün yeteneklerinin yanı sıra futbol camiasının da hayranlık duyduğu bir simge haline gelmiştir. Başarılı kariyeri boyunca hep bu gösterişsiz ama hayati önem taşıyan başlığıyla görev yapan Cech, futbol tarihinin en ikonik kalecilerinden biri olarak anılmaktadır.

Günümüzde emekliye ayrılmış olsa da, Cech'in futbol yıllarındaki bu koruyucu başlığı, onu benzersiz bir oyuncu yapmıştır. Sahada gösterdiği liderlik, yüksek performans ve azmi ile birlikte, bu özel başlık da onun futbol efsanesi olarak anılmasında önemli rol oynamıştır.