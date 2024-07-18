2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı! Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan bu büyük organizasyon, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Toplam maliyeti yaklaşık 8 milyar Euro olarak tahmin edilen oyunlar, 32 farklı spor dalında ve 35 yarışma tesisinde düzenlenecek.

Oyunlara dünya genelinden birçok ülkenin sporcuları katılacak. Tokyo 2020'de yer alan karate ve beyzbol branşlarının yanı sıra, Paris 2024'te ilk kez breakdans branşı da müsabakalara dahil edilecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, spor tutkunları ve olimpiyat heyecanını yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Detaylar için takipte kalın!