Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Orhan Özdek, Van'da emlak sektörünün, imar sorunları ve hızla artan kira fiyatlarının baskısı altında zor günler geçirdiğini söyledi. Özdek, sektörün sürdürülebilir bir geleceğe kavuşması için kira politikalarının ve imar planlarının acilen kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Emlak Birliği’nin Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Orhan Özdek, 14 ilde emlak sektörünün karşılaştığı sorunları ele alarak emlak sektörü ve kira politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. İmar planlarının revize edilmemesi nedeniyle müteahhitlerin projeleri hayata geçiremediğini savunan Özdek, yüksek enflasyonun ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdiğini ifade etti.

Özdek, kira fiyatlarının bölge genelinde en yüksek seviyelerde olduğu Van’da, sektörün gelişimi için yetkililerin somut adımlar atması gerektiği çağrısında bulundu.

Emlak sektörü ve kira politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, emlak sektörünün imar ve kira politikaları gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu, bu sorunların sektörün gelişimini engellediğini ve ilgili kurumların bu konuda somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

ÖZDEK: “EN BÜYÜK SORUN İMAR GÜNCELLENMEMESİ”

Özdek, “Şu anda ciddi bir imar sorunuyla karşı karşıyayız, müteahhitler, kendilerine verilen arazilerde inşaat yapmak istediklerinde pek çok imar engeliyle karşılaşıyor ve planladıkları projeleri hayata geçiremiyor. Bu durum, konut sayısını sınırlayarak arzı azaltıyor. En büyük sorun, imar politikalarının güncellenmemesi.” diye konuştu.

Enflasyonun hem ev sahiplerini hem de kiracıları olumsuz etkilediği bir ortamda, kira politikalarına yönelik düzenlemelerin tüm Türkiye’de uygulanacak şekilde çözülmesi gerektiği ifade eden Özdek, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek enflasyon ev sahiplerinin kira gelirlerini eritiyor; ev sahipleri yeterince kira alamadıklarını düşünüyor. Kiracılar ise tam tersine, sürekli artan kira bedelleriyle karşı karşıya olduklarını söylüyor. Bu nedenle, ilgili kurumlarca somut adımlar atılmasını bekliyoruz. İmar ve kira sorunlarını çözmek için eylem ve tedbir planları hazırlanmalı, bu konuda ciddi bir gelişim sağlanmalıdır.”