Tuşba Gençlik Merkezi’nde düzenlenen okulları arası bilek güreşi turnuvasında YİBO öğrencisi Muhammet Efrahim Kep sol kolda Van birincisi, sağ kolda ise Van üçüncüsü oldu. Aynı okulda okuyan Bedirhan Genez hem sağ hem de sol kolda Van üçüncüsü, Enes Ekber Zorli ise Van dördüncüsü oldu.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Özalp Yatılı Bölge Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Davut Yıldırımçakar, “Çok zor şartlarda çalıştık ve geçen yıldan beri sıkı bir çalışma yaptık.

İki yıldır imkânsızı başarıyoruz. Bütün bu imkansızlıklara rağmen merkezdeki okullardan daha fazla madalya aldık. Bu başarıları için öğrencilerimi kutluyorum" dedi.