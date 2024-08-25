İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılar, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikastın intikamını almak isteyen örgütün İsrail'e 320 katyuşa füzesi fırlatmasıyla karşılık buldu. Bu karşılıklı saldırılar, bölgeyi adeta ateş çemberine çevirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Lübnan'dan İsrail'e yönelik roket ve füze saldırıları yapıldığını belirterek, bu duruma yanıt olarak Lübnan’ın güneyine "önleyici" saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Hagari, Hizbullah'ın büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan’daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan halka bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Hizbullah ise İsrail'in bu saldırılarına sert bir yanıt vererek, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde bulunan İsrail hedeflerine çok sayıda füzeyle saldırdı. Örgüt, 320 katyuşa füzesiyle İsrail askeri noktalarını hedef aldığını duyurdu. Hizbullah’ın hava saldırıları, İsrail’in stratejik noktalarını yerle bir ederken, İsrail de buna karşılık 40 Hizbullah hedefini vurdu.

Bölgedeki gerilim hızla tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdı ve ülkede 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan edildi. İsrail hava sahası tamamen kapatıldı, tüm uçuşlar iptal edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e tam destek verileceğini açıklarken, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Pentagon ise İsrail'in kendini savunma hakkını sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarda 100 savaş uçağıyla 40'tan fazla füze rampasını hedef aldığını ve Hizbullah’ın saldırı hazırlıklarına karşı büyük bir operasyon başlattığını bildirdi. Ancak Hizbullah’ın İsrail’e karşı başlattığı bu misilleme saldırıları, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

Orta Doğu'da bu ateşli çatışmalar devam ederken, hem İsrail hem de Hizbullah’ın bir sonraki hamlelerinin ne olacağı merakla bekleniyor. Bu durum, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyel bir çatışmanın kapılarını aralıyor.