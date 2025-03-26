Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta önemli maçlar oynanacatk. Saat 14.00’te başlayacak maçlar yakından takip edilecek. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, lider karşısında galibiyet arayacak.

Saat 14.00’te başlayacak olan maç öncesi Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Artı Değer Van Spor FK’nin ilk 11’leri ve yedek kadroları belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya: Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Onur Karakabak, Haluk Mustafa Tan, Sefa Narin, Hakan Arslan, Gökhan Karadeniz, Cem Ekinci, Enes Soy, Berk İsmail Ünsal ile çıkacak.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’un yedek kulübesinde ise: İbrahim Demir, Mehmet Demirözü, Batuhan İşçiler, Anıl Batın Aydın, Burak Asan, Şahverdi Çetin, Erkan Eyibil, Mehmet Ali Büyüksayar, Sertan Yıldız, Ahmet Gökbayrak yer alacak.

Temsilcimiz, lider karşısında sahada, Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak,Medeni Bingöl,Ahmet Eren,Erdem Seçgin,Eyüp Akcan,Bekir Can Kara,Mert Örnek,Harun Kavaklıdere ve Okan Eken ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde ise Abdulsamed Damlu, Onur Özcan, Muhammet,Ensar Çavuşoğlu, Ayberk Kaygısız, Sabahattin Destici, Massıs Gülük, Mert Beler, Muhammed Çoksu, Hasan Bilal ve Batuhan Kör oturacak.

Maç saat 14.00’te başlayacak.