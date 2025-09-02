Şehirdeki en büyük sorunlardan biri olan trafik sorunu, çevre yolunun bitirilmemesinden dolayı ağır tonajlı araçların kentin dört bir yanında yolları kullanması, dar yollar, otopark eksikliği ve kötü park düzenlemelerinden dolayı devam ederken, okulların açılacak olmasından dolayı sorunun daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Van’da son zamanlarda trafik sorunu daha belirgin hale geldi. Çevre yolu eksikliği, alternatif yolların azlığı, otopark yetersizliği gibi birden çok sorun nedeniyle can sıkan bir noktaya ulaşan trafik meselesi, bazı ara sokak ve caddelerde yapılan çalışmalardan dolayı da daha da çekilmez bir hal aldı. Bunun üstüne önümüzdeki hafta açılacak olan okullardan dolayı trafikteki araç sayısının artacak olmasının, bu sorunu daha da karmaşık bir hale sokmasından korkuluyor.

KENTTEKİ TÜM CADDELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi (Maraş Caddesi), Sıhke Caddesi ve İskele Caddesi gibi işlek arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Sebze Hali Kavşağı ve Şabaniye Caddesi ile bağlantılı sokaklardaki trafik sıkışıklığı da yine dikkat çekiyor. Bu caddelerde 10 dakikalık yol mesafeleri, bazen 45 dakikaya uzayabiliyor.

MESAİ SAATLERİNDE SIKIŞIKLIK, OKUL SERVİSLERİNİ ZORLAYACAK

Trafik yoğunluğunun en belirgin olduğu saatler, mesai başlangıcı ve bitimi… Özellikle okulların açılacak olmasıyla trafikteki sıkıntının artması bekleniyor. Okulların ve üniversitenin açılmasıyla birlikte, trafikteki araç sayısının artması ve bunun da trafiği olumsuz etkilemesi kaçınılmaz gözüküyor.

ÇEVRE YOLU ÖNEMLİ FAKTÖR

Van’daki trafik sorununun çözümüne dair en önemli eksikliklerden biri de çevre yolunun bir türlü tamamlanamaması. Uzun zamandır yapım aşamasında olan çevre yolunun devam etmesi, şehrin birçok noktasında trafiği tıkayan bir başka neden. Yol çalışmalarının hızlandırılması ve çevre yolunun tamamlanması, şehirdeki trafik yükünü hafifletebilir görüşü hakim.

OKULLARIN AÇILMASIYLA TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI ARTACAK

Van halkı, her geçen gün daha kötüye giden trafik yoğunluğundan şikayetçi. Mesai saatlerinde kent merkezindeki yolculuk sürelerinin uzaması, vatandaşı adeta bunaltıyor. Her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artarken okul servislerinin ve diğer araçların trafiği daha da yoğunlaştıracağı endişesi ise, halk arasında kaygı yaratıyor.