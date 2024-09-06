Kenya'da Korkunç Yangın: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 13 Öğrenci Ağır Yaralandı!

Yatakhanede çıkan yangın sonucunda 17 öğrencinin hayatını kaybetmesine ve 13 öğrencinin ağır yaralanmasına yol açtı; yangının nedenine dair belirsizlikler devam ediyor.

Yangının Sebebi Belirsiz, Polis Soruşturma Başlattı

Yangının nasıl başladığına dair net bir bilgi bulunmamakta; polis yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirterek olay yerine bir soruşturma ekibi gönderdi ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu, detaylı bir araştırma başlatıldığını ifade etti.

Devlet Başkanı Ruto'dan Taziye ve Soruşturma Talimatı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, facianın ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etti; hayatta kalan öğrencilerin en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

Soruşturma Ekibi Olay Yerinde

Ceza Soruşturma Dairesi (CID) Başkan Yardımcısı John Onyango ve Cinayet Dairesi Başkanı Martin Nyuguto, yangının nedenini araştırmak üzere görevlendirildi; yerel medya, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve detaylı incelemelerin başladığını bildirdi.

Kenya’daki Yatılı Okullarda Yangınlar Yaygın

Kenya'daki yatılı okullarda çıkan yangınlar, çoğu zaman öğrencilerin yaşam koşullarından veya iş yükünden kaynaklanan protestoların bir sonucu olarak görülüyor; geçmişte de benzer olaylar yaşanmış, 2017 yılında Nairobi’de çıkan bir okul yangınında 10 lise öğrencisi hayatını kaybetmişti.