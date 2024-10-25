Okan Buruk'un Ani Sağlık Sorunu

Kulüpten yapılan açıklamada, Buruk'un operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık harcamalarının iyi olduğu bildirildi. Süper Lig'in 10. haftasında heyecan dolu Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde bu gelişmenin, Galatasaray'ın hazırlıklarının olumsuz yönde etkileneceği vurgulandı. Takımının lideri Buruk'un, pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşmada kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini bekliyor. Bu durum, futbolseverler arasında büyük bir merak uyandırdı.

Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a yönelik geçmişini ileterek, onun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti. Takımın geleceği açısından oldukça önemli bir süreçten geçen Buruk sıra'un, sağlığının yanı sıra takımların üzerindeki etkiler de dikkatle izleniyor.