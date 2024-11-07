Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta, 10 Kasım Pazar günü oynanacak olan Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü arasındaki maç, TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bu maç saat 14.00’te başlayacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta ise Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - Karaköprü Belediye Spor maçı da yine TFF YouTube kanalında canlı olarak takip edilebilecek.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

9 KASIM 2024 CUMARTESİ

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

10 KASIM 2024 PAZAR

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - Karaköprü Belediye Spor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Karşıyaka - Muş Spor Kulübü

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor - Balıkesirspor

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.