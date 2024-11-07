Artı Değer Van Spor FK’nin de mücadele ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta, 10 Kasım Pazar günü oynanacak olan Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü arasındaki maç, TFF YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bu maç saat 14.00’te başlayacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta ise Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - Karaköprü Belediye Spor maçı da yine TFF YouTube kanalında canlı olarak takip edilebilecek.
Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
9 KASIM 2024 CUMARTESİ
Nesine 3. Lig 3. Grup
14.00 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
10 KASIM 2024 PAZAR
Nesine 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK - Karaköprü Belediye Spor
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Ankara Demirspor - Menemen Futbol Kulübü
Nesine 3. Lig 1. Grup
14.00 Karşıyaka - Muş Spor Kulübü
Nesine 3. Lig 2. Grup
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor - Balıkesirspor
Nesine 3. Lig 4. Grup
14.00 Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.