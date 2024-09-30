Katmandu'da Yaşanan Tarihi Felaket

Güney Asya'nın bu güzel ülkesi, sel ve heyelanların getirdiği yıkım karşısında büyük bir acı yaşarken, polis yetkilileri, en az 31 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi,son 20 yılın en ağır yağışlarının etkilediği başkent Katmandu, su altında kalırken, tüm ilçelerde büyük bir yıkım meydana geldi. Toprak kaymaları nedeniyle otoyolların kapanması, kentin ülkenin diğer bölgeleriyle olan bağlantısını kopararak, acil durumlarda ulaşımı büyük ölçüde zorlaştırdı ve bu durum, yerel halkın yaşadığı sıkıntıları artırdı.

Kurtarma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Nepal İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Rishi Ram Tiwari, arama kurtarma çalışmalarının özellikle otoyollarda mahsur kalan vatandaşları hedef alarak yoğunlaştırıldığını açıkladı. Nepal ordusu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 4 bin kişinin helikopterler ve motorbotlar aracılığıyla kurtarıldığı belirtildi, ancak bu sayının artması bekleniyor.

Muson Mevsimi ve İklim Değişikliği İlişkisi

Bu yıl, Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle toplamda 300'ü aşkın can kaybı yaşanmış durumda, bu durum muson mevsiminin güney Asya için ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu mevsimde meydana gelen yağışların yoğunluğunu artırdığına dikkat çekiyor ve bu durumun tarım ve gıda üretimi için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Umut ve Dayanışma

Nepal halkı, bu büyük felaket karşısında yeniden ayağa kalkma mücadelesi verirken, yardımlar ve dayanışma çabaları da artış göstermekte. Sel ve heyelanların yarattığı yıkımın üstesinden gelmek için uluslararası toplumun desteği ve yerel halkın dayanışması büyük önem taşıyor.