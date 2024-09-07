TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2. hafta heyecanı bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, ikinci lig maçında yarın Nazilli Spor A.Ş. ile karşılaşacak ve rakibi karşısında 3 puan arayacak.

MAÇI VAN TV CANLI OLARAK YAYINLAYACAK

Nazilli Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Van TV yöneticilerinin, Nazilli Spor A.Ş. yönetimi ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından maçın Van TV ekranlarından canlı olarak izleyicilere ulaştırılacağı açıklandı.

Yarın Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak maç, saat 16.30’da başlayacak ve müsabaka Van TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.