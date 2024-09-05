TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçları 7 – 8 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak. Artı Değer Van Spor FK, 2. hafta maçında Nazilli Spor A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Geçtiğimiz sezon Van Spor FK’nin birçok maçını canlı olarak ekranlara taşıyan Van TV, Nazilli Spor A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak olan maçı da canlı olarak izleyicilere ulaştıracak.

Yayıncı kuruluşun, Nazilli Spor A.Ş. yöneticileri ile yaptığı görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve maçın canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

Van TV Genel Koordinatörü Muhammet Emre Tekin de, “Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Sayın Şahin Kaya’nın Nazilli Belediyespor - Vanspor maç yayını hakkında göstermiş olduğu özverili çalışma için teşekkür ederiz” paylaşımında bulunu.

Nazilli Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maç 8 Eylül Pazar günü Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak. Maç, başlama saati olan 16.30’dan itibaren Van TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.