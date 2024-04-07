TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 34. hafta maçları bugün oynanacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Nazilli Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Aydın’ın Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Ozan Can Oruç, Baran Işık, Süleyman Enes Karakaş, Barışcan Işık Altunbaş, Yunus Emre Karakaya, Tibet Öniz, Ali Karakaya, Hakkı Can Aksu, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur ve Talha Erdoğan ilkk 11’i ile çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de ise Teknik Sorumlu Ümit Bozkurt’un sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde olacak; Nurullah Aslan, Miraç Acer, Işık Kaan Arslan, Harun Kavaklıdere, Metincan Cici, Hasan Bilal, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar, Ahmet Eren ve Burak Kavlak.

Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu şansını devam ettirebilmek için mücadeleden mutlak suretle 3 puanla ayrılmayı istiyor.