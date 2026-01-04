Muş merkeze 8 kilometre mesafede Güzeltepe Dağı eteklerinde bulunan ve bin 300 metre pist uzunluğuna sahip Güzeltepe Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ilgi gördü. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla birlikte merkeze gelen vatandaşlar, kayak ve kızakla kayarak karın keyfini çıkardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kayak merkezi, son günlerde etkili olan yağışların ardından tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı merkezde, sezonun ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen çocuklar, belirlenen alanlarda kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirirken, bazı ziyaretçiler kar manzarası eşliğinde sıcak içecekler tüketti. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde kurdukları mangallarda köfte ekmek ve sucuk ekmek yaparak hafta sonunu değerlendirdi.

Bu sene kayak merkezi sezonunu geçen yıllara göre biraz daha erken başladıklarını ifade eden Kayak Merkezi İşletmecisi Ferhat Olcay, bugün itibarıyla sezona başladıklarını ve yaklaşık 3-4 yıldır ilk defa sezonu böyle erken açtıklarını söyledi. Olcay, "3 yıldır ilk defa sezonu erken açıyoruz. Ocak ayının ilk haftasında faaliyetlerimize başladık. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Kar kalitesi çok iyi. Çevreden ve bölgeden gelen vatandaşlarımız oldukça fazla. Valiliğimizin destekleriyle tüm araç gereç bakımları yapıldı. Pistimiz tamamlandı. Eksiksiz bir şekilde çalışmalara başladık. Bu yıl sömestr döneminde de inşallah güzel bir etkileşim bekliyoruz" dedi.

Tatil gününü fırsat bilerek çocuklarıyla beraber kayak merkezine gelen İmam Hatip İlyas Çaptuğ, "Birkaç gündür bayağı yoğun kar yağışı olduğu için merkezde adeta eve hapsolduk, öyle diyelim. Hafta sonunu değerlendirmek için ailemle, çocuklarımla birlikte buraya geldik. İzin günüm olduğu için bugünü çocuklara ayırdım. Eğlenceli ve güzel vakit geçirmek amacıyla kayak merkezimize geldik. Allah razı olsun tüm kardeşlerimizden. Seferber olmuşlar, kayak merkezini böyle uygun hale getirmişler. Çocuklar için güzel oldu, biz de bugünü fırsat bildik. Son 2-3 gündür yaşadığımız fırtınalardan sonra bugün çıkan güneşin fırsatını değerlendirerek hafta sonunu ailece geçiriyoruz. Tüm arkadaşlara ve bütün ailelere hayırlı, eğlenceli günler diliyorum" şeklinde konuştu.

Ailesiyle kaymaya geldiğini söyleyen Zenure Yurtlu, "Hafta sonu olduğu için kayak merkezine geldik. Havası güneşliydi ve çok eğlendim. Kaydım, yüzüstü düşüp yüzüme kar geldi ama hiç ağlamadım. Üşümedim daha doğrusu. Çok eğlendim" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte kayak merkezinde kızakla kayan 5 yaşındaki Tarık Buğra Akşar ise "Burayı çok sevdim. Şahane kayılıyor, çok güzel. Kar çok güzel, pırıl pırıl. Burası çok güzel bir kayak merkezi" ifadelerini kullandı.

Kayak merkezine ailesiyle birlikte gelen ziyaretçilerden Büşra Coşkun Balıkçı, yaklaşık 6 yıldır Muş’ta yaşadığını belirterek, Güzeltepe Kayak Merkezi’nin kent için önemli bir imkân sunduğunu ifade etti. Coşkun, "6 yıldır buradayız. Bence Muş için ve sonradan gelenler için çok güzel bir imkân. Çok eğlendim. Çocuğu eğlendirmeye geldik, biz de eğlendik. Anneciğim, gördün mü? Ailece herkes kızak kayıyor. Biz de aynı şekilde çocuğu eğlendirmek için geldik, kızak kaydırıyoruz. Muş’ta 3 gündür çok şiddetli bir kar yağışı vardı. Gerçekten şehir içinde hayatı bayağı etkiledi. Biz de bugün burada kızak kayıp eğlendik. Nihayetinde Muş kayıyor" diye konuştu.

Muş’ta üniversite okuduğunu söyleyen Bahar Çakan ise "Arkadaşlarımızla beraber eğlenmeye geldik. Yoğun bir kar yağışı olmuştu iki gün önce. Biz de kendi aramızda eğlenmek için buraya geldik. Fotoğraf çekiyoruz, eğleniyoruz, kayıyoruz. Bu şekilde burada vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.