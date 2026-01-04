Van’da büyük umutlarla hayata geçirilen ancak kuruluşundan bu yana yanlış yer seçimi ve idari eksiklikler nedeniyle tartışmaların odağından düşmeyen Abalı Kayak Merkezi, 2025-2026 kış sezonunda da kapılarını açamadı. Kent genelinde günlerce süren yoğun kar yağışına rağmen merkezin faaliyete geçememesi, vatandaşların tepkisini daha da büyüttü.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yaz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık 17 milyon TL harcanarak bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılan Abalı Kayak Merkezi’nin 1. etabı, gerekli bakanlık ruhsatı bulunmadığı için hizmete alınamadı. Fiziki olarak hazır olmasına rağmen ruhsat sürecinin tamamlanmaması, sezonun başlamasının önündeki en büyük engel oldu.

Merkezin 2. etabı ise ruhsatlı olmasına rağmen, bu bölümde istenilen seviyede kar yağışının gerçekleşmemesi nedeniyle açılmadı. Böylece hem idari eksiklikler hem de doğal koşullar Abalı’nın bu sezon da atıl kalmasına neden oldu.

Okullar tatil, kayak merkezi kapalı

Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 gün boyunca tüm okullar tatil edilirken, binlerce vatandaş bu süreci kayak ve kış turizmiyle değerlendirmek istedi. Ancak Abalı Kayak Merkezi’nin kapalı olması, bu beklentiyi boşa çıkardı. Vatandaşlar, “Şehirde hayat durdu ama kayak merkezi yine kapalıydı” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Vatandaştan tepki: “Milyonlar harcandı, kapı kilitli”

Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, kamu kaynaklarıyla yapılan yüksek maliyetli bakım çalışmalarının karşılıksız kaldığı vurgulandı. Vatandaşlar, Abalı Kayak Merkezi’nin yıllardır “açılacak” söylemleriyle gündeme geldiğini ancak her sezon farklı bir gerekçeyle kapalı kaldığını ifade etti.

Tepkilerin odağında ise ruhsat sürecinin gecikmesi yer aldı. Vanlılar, 1. etap için yapılan ruhsat başvurusunun bir an önce sonuçlandırılmasını ve merkezin daha fazla zaman kaybetmeden sezona açılmasını istiyor.

“Abalı Van’ın kış turizmi umuduydu”

Birçok vatandaş, Abalı Kayak Merkezi’nin Van için kış turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ancak plansızlık ve bürokratik aksaklıklar nedeniyle bu potansiyelin heba edildiğini dile getirdi. Özellikle çevre illerden gelecek ziyaretçilerin de engellendiğini belirten vatandaşlar, yaşanan durumun şehir ekonomisine zarar verdiğini savundu.