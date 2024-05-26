Erbaaspor - Muşspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

26 Mayıs 2024 - TFF 3. Lig Yükselme Grubu maçlarında heyecan sürüyor. Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmada Erbaaspor ile Muşspor karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Maç Tarihi: 26 Mayıs 2024, Pazar

Maç Saati: 16:00

Maç Yeri: Eskişehir

Naklen Yayın Kanalı: A Spor

Bu önemli müsabakada Erbaaspor'un ilk 11'i şöyle olacak:

Onur Behiç Özalgan, İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun, İbrahim Kaya, Alperen Doğan, Erçin Ilgaz, Atalay Yıldırım, O. Enes Demiroğlu, Aykut Sarıdoğan

Muşspor'un başlangıç kadrosu ise şu şekilde:

S. Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel, Mahsun Çapkan, İlker Avşar, Mervan Yusuf Yiğit, Furkan Gedik, Taha Tunç, İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

İki ekibin de TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edeceği maç, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kritik müsabakayı bu kanaldan takip edebilecek.