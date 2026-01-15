Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanı Abdullah Aras, son günlerde İran’da yaşanan protesto ve toplumsal olaylara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaparak, gelişmelerin hem Türkiye hem de özellikle Van ili açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Aras, İran’ın huzur ve istikrarının Türkiye’nin ve Van’ın huzuru anlamına geldiğini belirterek, komşu ülkede yaşanacak olumsuzlukların bölgesel ölçekte ciddi etkiler doğurabileceğine dikkat çekti.

İran’da son dönemde yoğunlaşan protestoların dünya kamuoyunun gündeminde yer aldığını ifade eden Aras, Türkiye’nin İran ile uzun bir kara sınırına sahip olmasının ve Van’ın bu sınırın en önemli geçiş noktalarından biri olmasının gelişmeleri daha da önemli hâle getirdiğini söyledi. Aras, “Öncelikle en büyük temennimiz, komşumuz İran’ın istikrarlı ve huzurlu bir yapıya kavuşmasıdır. İran’ın huzuru, Türkiye’nin ve özellikle Van ilimizin de huzurudur” dedi.

Açıklamasında dış müdahalelere de dikkat çeken Aras, hiçbir ülkenin İran’ın iç işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle ABD ve İsrail gibi ülkelerin bu tür süreçlerde müdahil olmamasının önemine değinen Aras, İran toplumunun tarihsel ve sosyolojik yapısının güçlü bağlara dayandığını ifade etti. İran’ın 2 bin 500 yıllık Pers İmparatorluğu geçmişine sahip köklü bir medeniyet olduğunu hatırlatan Aras, “ABD şunu iyi bilmelidir ki İran, Venezuela ya da başka ülkeler gibi kolayca yönlendirilebilecek veya sömürülebilecek bir ülke değildir” değerlendirmesinde bulundu.

İran’da yaşanan gelişmelerin ekonomik boyutuna da değinen Aras, bu durumun Türkiye ekonomisine ve özellikle sınır illerine kaçınılmaz şekilde yansıyacağını söyledi. İran’ın, Türkiye’nin en fazla dış ticaret yaptığı ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Aras, İran’da yaşanacak olumsuz bir gelişmenin kısa sürede Türkiye’yi de etkileyeceğini ifade etti. Bu etkilerin en yoğun hissedileceği illerin başında ise Van’ın geldiğini dile getirdi.

Van ekonomisinin önemli bir bölümünün sınır ticaretine dayandığını hatırlatan Aras, İran’daki ekonomik kriz ve İran para biriminin değer kaybının bu ticareti yavaşlatabileceğini söyledi. Bunun Van’daki pazarları, nakliye sektörünü ve gümrükle bağlantılı birçok alanı olumsuz etkileyeceğine işaret eden Aras, bu durumun esnaf ve tüccar için ciddi gelir kayıplarına yol açabileceğini kaydetti.

Öte yandan, İran üzerindeki uluslararası ambargoların kalkması durumunda Van için önemli fırsatların ortaya çıkabileceğini belirten Aras, Van’ın Türkiye-İran ilişkilerinde adeta bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. Aras, “Ambargoların kalkması hâlinde Van ile İran arasındaki ticaret hacmi çok daha fazla artacaktır. Bu potansiyelin hayata geçebilmesi için ise her şeyden önce istikrar gereklidir” dedi.

İran’daki gelişmelerin Van’a en büyük olumsuz etkisinin ise turizm alanında yaşanacağını vurgulayan Aras, özellikle Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a gelen İranlı turistlerin kent ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Oteller, çarşılar ve hizmet sektörünün bu turizmden ciddi gelir elde ettiğini belirten Aras, İran’daki ekonomik kriz nedeniyle zaten turist sayısında önemli bir düşüş yaşandığını hatırlattı. Protestolar ve istikrarsızlığın devam etmesi hâlinde ise turist sayısının neredeyse bitme noktasına geleceğini ve bunun yerel işletmeleri derinden sarsacağını dile getirdi.

Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki yetkililerden alınan bilgilere de değinen Aras, şu an kapıda belirgin bir yoğunluk yaşanmadığını, kriz öncesine kıyasla geçişlerde azalma olduğunu söyledi. Bunun, İran halkının kriz dönemlerinde ülkelerini terk etme eğiliminde olmadığını da gösterdiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda MÜSİAD Van Şubesi olarak temennilerini dile getiren Abdullah Aras, İran’da yaşanan protesto ve gösterilerin daha fazla can kaybına yol açmadan bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti. Türkiye ile İran arasında yaklaşık bin yıllık bir tarihî ve komşuluk hukukunun bulunduğunu vurgulayan Aras, “Komşumuzun iç istikrarı ve huzuru bizim için son derece önemlidir. Hiçbir ülkenin İran’ın iç işlerine müdahale etme hakkı yoktur. Van’ın İran ile olan ekonomik ve turistik bağlarının güçlenerek devam etmesi için istikrar şarttır” ifadelerini kullandı.