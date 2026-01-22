Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yaban hayvanları için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Konuya ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak tarafından yapılan açıklamada, "Kış mevsiminin sert geçtiği ilçemizde yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve doğal yaşamın korunması amacıyla ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmayı gerçekleştirdik. Benzer faaliyetlerimiz kış boyunca devam edecektir" dedi.