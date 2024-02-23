Kar yağışı ve tipinin etkisiyle Muradiye’de birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri hemen harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde kapanan mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açıldı.

Muradiye’de Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı.jpg777

Muradiye’nin Güllüçimen Mahallesi sakinleri, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan’a teşekkür ederek, “En uç noktadayız.

Muradiye’de Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı.jpg772222

Özellikle Muradiye Belediyesi personeline çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu sene de mağdur etmediler. Hepsinin büyük bir emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA