Van'ın Muradiye ilçesinde inci kefallerinin en büyük üreme alanı olan Bendimahi Çayı, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuş ve binlerce inci kefali göle dönemeden ölmüştü. Ancak bu yıl, bol yağışlar sayesinde inci kefalleri yeniden akarsuları doldurdu.

Yağışlar ve İncilerin Zaferi

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemlerinde tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde av yasağı altında korunuyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında hayatta kalan bu balıklar, üreme dönemi geldiğinde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakıyorlar. Geçen yılın kuraklığı inci kefallerinin bu yolculuğunu imkansız hale getirmişti. Ancak bu yıl, mart ve mayıs aylarında yaşanan bol yağışlar sayesinde Bendimahi Çayı ve diğer akarsular balıklarla dolup taştı.

Tepkiler ve Sevinçler

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Geçen yıl bu zamanlar Muradiye'de tek damla su yoktu. DSİ'nin suyu tarımsal sulamaya kesmesi ile dereler kurudu ve binlerce yavru balık öldü. Bu yıl yağışların bol olması hayati öneme sahip. Eğer akarsu yatağında su varsa inci kefalinin geleceğinden bahsedebiliriz," diyerek sevincini dile getirdi.

Yerel Halkın Tanıklığı

Bölgede yaşayan Ergin Demir (34) de geçen yıl yaşanan kuraklıkla Bendimahi Çayı'nın kuruduğuna şahit olduğunu belirtti. "Geçen yıl bu derede su yoktu, hayvanlarımız bile su bulamadı. Bu yıl ise akarsular doldu ve balıklar sağlıklı bir üreme dönemi geçirdi," dedi.

Geleceğe Umutla Bakmak

Dr. Akkuş, inci kefallerinin başarılı bir üreme dönemi geçirmesinin balık stoklarını artıracağını ve bunun üç yıl içinde görüleceğini belirtti. "Bu yıl su bol olunca derelerin balıklarla dolup taştığını gördük. Ancak sadece suyun varlığı yeterli değil, kaçak avcılığın önüne geçilmeli. Van İl Jandarma ekiplerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Bu bereketin meyvelerini 3-4 yıl sonra göreceğiz," dedi.