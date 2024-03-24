Rusya Soruşturma Komitesi (SLEDCOM), Moskova’daki Crocus Belediye Binası’nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137’ye yükseldiğini, 3’ünün çocuk olduğun duyurdu. Ayrıca terör saldırısıyla suçlanan şüphelilere ait olduğu ifade edilen 500 mermi ve 28 şarjörün de olay yerinde ele geçirildiği belirtildi.

SLEDCOM’dan yapılan açıklamada, “Olay yerinde 500'den fazla mermi ve 28 şarjör ile saldırganların silah olarak kullandığı iki Kalaşnikof tüfeği ele geçirilmiştir. Şüphelilerin Bryansk bölgesinde gözaltına alınması sırasında otomobilde bir Makarov tabanca ve bir Kalaşnikof tüfeğine ait şarjör bulunmuş ve ele geçirilmiştir. Terör eylemini gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişilerle ilgili soruşturma işlemleri yürütülmektedir. Kurbanların cesetlerinin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Şu anda terör saldırısının gerçekleştiği yerde 3’ü çocuk 137 kişinin cesedi bulunmuştur. Olay yeri incelemesi devam etmektedir. Şu ana kadar 62 cesedin kimliği tespit edilmiştir” denildi.