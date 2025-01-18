Ferit Melen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı, Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları ve protokol üyeleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın beraberindeki heyetle birlikte Çaldıran ilçesine geçmesi bekleniyor. Çaldıran'da, Moğol İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han tarafından 1260'lı yıllarda inşa ettirildiği düşünülen yazlık saray kalıntıları bulunuyor. Bu kalıntılar, Moğolistan için tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.