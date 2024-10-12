A Milli Takım'dan Heyecan Verici Galibiyet!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu karşılaşmada, İrfan Can Kahveci’nin 69. dakikada attığı gol, galibiyeti getiren kritik an oldu. Milliler, bu sonuçla birlikte puanını 7’ye çıkararak Galler ile arasındaki farkı 2 puana çıkardı.Karşılaşma, A Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı beşinci maç oldu ve bu zamana kadar 3 galibiyet ile sonuçlanan karşılaşmaların yanı sıra iki de beraberlik elde edildi. Karadağ, bu süreçte hiç galibiyet alamazken, Ay-Yıldızlılarımızın attığı 8 gole karşılık 5 golle yanıt verdi. Gruptaki dördüncü maçını 14 Ekim’de İzlanda ile oynayacak olan milliler, bu zaferle birlikte geçmişteki rekabetteki üstünlüğünü pekiştirdi.

Samsun'da Coşkulu Atmosfer!

Samsun 19 Mayıs Stadyumu, uzun bir aradan sonra A Milli Takımımızı ağırladı ve stadyum tamamen doldu. Taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri kısa sürede tüketirken, maç öncesi ve sonrası coşkulu bir atmosfer yaşandı. Dev Türk bayrağının açıldığı maraton tribününde futbolseverler, takımlarını desteklemek için bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca, milli futbolcular, şehit ve gazi çocuklarıyla seremoniye çıkarak toplumsal bir duyarlılık sergiledi.