Van'dan hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolumdan dolayı yüklenen çimento harçlarını yollara dökerek çevre kirliliğine neden olmaya devam ederken, sürücülerin de işlerini zorlaştırıyor.Özellikle kentin en işlek caddelerinde yola dökülen çimento harçları, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bazı araçların süratli geçmesinden dolayı, taş parçalarının etrafa saçılmasına da neden oluyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen çimento karışımları, bir yandan çevre kirliliğine sebep olurken bir yandan da yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çevredeki vatandaşlar ve şoförler, yetkililere seslenerek soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Yollara dökülen çimento harçlarının kurumasıyla yolda oluşan tepeciklerden şikayet eden sürücüler, "Maalesef kentin birçok işlek caddesinde bu tür görüntülere rastlamak mümkün. Dikkat etmiyorlar. Birçok noktada dökülen çimento harçlarından dolayı tepecikler oluşuyor.

Buda ister istemez caddeyi kullanan sürücülerin araçlarına ciddi zararlar veriyor. Özellikle tonajları yüksek olan bu araçların şehir merkezinden geçmemesi gerekiyor. Hem yollara hem de çevreye ciddi zararlar veriyorlar" ifadelerini kullandılar.



