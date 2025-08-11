‘Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları düzenleyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van dahil toplam 9 ilde bölgesel toplantılar düzenleyecek.

İlk olarak Erzurum’da 9 Ağustos’ta start veren program kapsamında sırasıyla İstanbul, Tokat, Van, Eskişehir, Ankara, Denizli, Adana ve Gaziantep’te de 'Terörsüz Türkiye' buluşmaları yapılacak.

Bu kapsamda 9 ili merkez kabul eden MHP, 6 Eylül 2025 tarihinse ise Van’ın ev sahipliğinde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt ve Şırnak’ı ağırlayacak.

MHP bu programlar ile beraber toplumsal uzlaşı ve milli birlik yoluyla kalıcı barış ve refah sağlamayı amaçlıyor.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin, toplumun tüm kesimlerinin katılımı ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşmesi planlanıyor. Toplantılar da bu kapsamda gerçekleştirilecek.