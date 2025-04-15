Geçtiğimiz hafta bahardan kalma günlerin yaşandığı Van’da bu hafta yeniden soğuk hava ve yağışlar etkili oluyor. Yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı ile birlikte soğuk havalar çiftçileri düşündürüyor.

Meteoroloji, bölge için zirai don uyarısında bulundu. Uyarıda; “Bölge genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı havayla birlikte zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.